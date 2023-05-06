Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ELAZIĞ BASKİL
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
7.391 oy %83.76
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.433 oy %16.24
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

9.973

Katılım Oranı

%89.5

Kullanılan Oy

8.926

Geçerli Oy

8.824

Geçersiz Oy

102

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.227 oy %80.97
1.424 oy %15.96

ELAZIĞ BASKİL SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 74
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 8.824
%98.86
Geçersiz Oy 102
%1.14
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100
%62.22 1.148
%58.96 1.109
%37.78 697
%35.51 668
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%76.18 2.795
%72.61 2.754
%23.82 874
%24.28 921
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100
%76.86 5.196
%73.08 5.069
%23.14 1.564
%24.25 1.682
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100
%83.76 7.391
%80.97 7.227
%16.24 1.433
%15.96 1.424
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100
%49.42 7.596
%48 7.568
%50.58 7.775
%50.23 7.920
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100
%73.22 3.207
%70.66 3.135
%26.78 1.173
%25.45 1.129
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 16.818
%78.91 16.838
%18.9 3.920
%18.68 3.986
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100
%66.79 3.972
%63.6 3.849
%33.21 1.975
%33.01 1.998
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.09 183.268
%65.84 181.277
%30.91 82.004
%28.97 79.758
PALU
Açılan Sandık Oranı %100
%89.09 9.623
%86.7 9.450
%10.91 1.178
%11.09 1.209
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%79.32 3.890
%75.61 3.822
%20.68 1.014
%21.15 1.069
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,966 | Katılım Oranı: %91.13
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.977,227 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %15.961,424 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.87256 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.218 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,050 | Katılım Oranı: %88.26
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %83.87,285 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %9.44821 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.67406 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.17102 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.7868 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1311 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,830 | Katılım Oranı: %81.84
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.648,151 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %12.071,149 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.29218 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı