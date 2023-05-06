ERZURUM KÖPRÜKÖY SEÇİM SONUÇLARI

%100
9.210
%80.15
7.382
7.257
125
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ERZURUM GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.39 10.891
%79.2 10.594
|
%16.61 2.169
%15.21 2.035
|
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.17 30.741
%76.35 29.822
|
%18.83 7.133
%16.18 6.320
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.4 5.958
%66.94 5.690
|
%29.6 2.505
%30.49 2.592
|
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.08 5.237
%41.47 5.034
|
%54.92 6.381
%55.84 6.779
|
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.27 15.118
%79.53 14.785
|
%16.73 3.037
%16.89 3.140
|
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%84.75 8.382
%81.68 8.067
|
%15.25 1.508
%13.36 1.319
|
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%27.78 2.339
%25.56 2.345
|
%72.22 6.080
%72.05 6.610
|
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%30.73 3.527
%25.6 3.034
|
%69.27 7.950
%72.34 8.572
|
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.61 5.995
%76.81 5.484
|
%17.39 1.262
%19.86 1.418
|
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.77 6.173
%79.05 5.884
|
%16.23 1.196
%15.06 1.121
|
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.13 15.367
%77.8 14.950
|
%17.87 3.344
%15.8 3.037
|
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.53 3.548
%77.15 3.359
|
%18.47 804
%17.23 750
|
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.68 74.253
%66.96 71.745
|
%27.32 27.913
%23.98 25.691
|
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.26 12.816
%77.93 12.306
|
%16.74 2.577
%16.2 2.558
|
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%89.9 2.313
%86.84 2.218
|
%10.1 260
%8.61 220
|
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.47 5.863
%56.28 5.666
|
%40.53 3.996
%40.08 4.035
|
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%32.03 3.187
%27.14 2.805
|
%67.97 6.764
%70.7 7.308
|
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100
|
%88.88 9.354
%84.46 8.934
|
%11.12 1.170
%9.41 995
|
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%84.09 4.371
%79.49 4.235
|
%15.91 827
%13.95 743
|
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%77.66 81.056
%72.5 78.698
|
%22.34 23.312
%19.02 20.649