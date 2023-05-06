Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ESKİŞEHİR İNÖNÜ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
2.998 oy %63.54
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.720 oy %36.46
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

5.230

Katılım Oranı

%91.57

Kullanılan Oy

4.789

Geçerli Oy

4.718

Geçersiz Oy

71

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.923 oy %60.86
1.580 oy %32.9

ESKİŞEHİR İNÖNÜ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 22
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 4.718
%98.52
Geçersiz Oy 71
%1.48
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ESKİŞEHİR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALPU
Açılan Sandık Oranı %100
%64.68 4.568
%62.53 4.531
%35.32 2.494
%31.84 2.307
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%52.27 2.153
%47.98 2.026
%47.73 1.966
%44.54 1.881
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %100
%59.32 5.556
%56.06 5.415
%40.68 3.810
%36.83 3.557
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%72.69 2.787
%70.82 2.750
%27.31 1.047
%23.33 906
HAN
Açılan Sandık Oranı %100
%48.7 748
%46.42 714
%51.3 788
%48.63 748
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%63.54 2.998
%60.86 2.923
%36.46 1.720
%32.9 1.580
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%49.03 2.456
%46.7 2.378
%50.97 2.553
%47.72 2.430
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.07 1.538
%62.68 1.453
%33.93 790
%32.83 761
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100
%60.04 3.350
%57.87 3.300
%39.96 2.230
%35.44 2.021
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%42.43 116.351
%39.7 112.438
%57.57 157.848
%52.62 149.042
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%68.79 2.354
%66.64 2.311
%31.21 1.068
%28.49 988
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.98 5.097
%52.16 5.088
%47.02 4.523
%43.37 4.231
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%58.12 7.816
%54.74 7.570
%41.88 5.633
%37.08 5.127
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100
%42.9 108.291
%40.07 104.810
%57.1 144.125
%51.6 134.971
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,230 | Katılım Oranı: %93.84
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.862,923 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %32.91,580 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.5264 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.7536 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,352 | Katılım Oranı: %93.74
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.253,049 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %27.151,330 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.57420 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.0250 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.8441 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.168 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,711 | Katılım Oranı: %87.94
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.372,940 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %38.651,914 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.9898 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı