Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA GAZİANTEP OĞUZELİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
13.309 oy %68.3
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
6.176 oy %31.7
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

22.767

Katılım Oranı

%86.88

Kullanılan Oy

19.779

Geçerli Oy

19.485

Geçersiz Oy

294

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
13.003 oy %64.85
5.764 oy %28.75

GAZİANTEP OĞUZELİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 123
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 19.485
%98.51
Geçersiz Oy 294
%1.49
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
GAZİANTEP GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.15 11.808
%65.46 11.803
%32.85 5.776
%31.58 5.694
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%63.06 21.939
%58.67 20.850
%36.94 12.853
%36.17 12.853
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%59.66 3.734
%56.15 3.593
%40.34 2.525
%39.15 2.505
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100
%66.83 52.003
%63.74 51.017
%33.17 25.813
%31.16 24.937
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
%77.8 16.069
%74.06 15.612
%22.2 4.586
%21.39 4.510
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.3 13.309
%64.85 13.003
%31.7 6.176
%28.75 5.764
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%62 304.584
%59.01 298.901
%38 186.665
%34.75 176.025
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %100
%61.55 265.589
%58.79 261.445
%38.45 165.904
%36.02 160.172
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.72 8.159
%63.91 7.826
%33.28 4.069
%33.75 4.133
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 22,746 | Katılım Oranı: %90.17
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.8513,003 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %28.755,764 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.941,191 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4693 oy
%100
Seçmen Sayısı: 19,461 | Katılım Oranı: %89.76
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.711,920 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %20.243,461 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.511,456 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.79135 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.59101 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1628 oy
%100
Seçmen Sayısı: 18,352 | Katılım Oranı: %79.35
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.938,447 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.325,637 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.75251 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı