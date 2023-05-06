Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA GİRESUN ÇANAKÇI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
3.224 oy %78.44
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
886 oy %21.56
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

4.948

Katılım Oranı

%85.11

Kullanılan Oy

4.211

Geçerli Oy

4.110

Geçersiz Oy

101

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.109 oy %74.99
864 oy %20.84

GİRESUN ÇANAKÇI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 24
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 4.110
%97.6
Geçersiz Oy 101
%2.4
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
GİRESUN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100
%87.59 4.665
%84.09 4.444
%12.41 661
%10.94 578
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100
%66.22 30.990
%62.78 30.021
%33.78 15.806
%31.73 15.175
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100
%88.55 3.680
%87.59 3.600
%11.45 476
%10.22 420
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100
%78.44 3.224
%74.99 3.109
%21.56 886
%20.84 864
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%83.25 11.021
%79.36 10.640
%16.75 2.217
%15.93 2.136
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%75.37 3.173
%70.09 2.985
%24.63 1.037
%24.09 1.026
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%66.89 15.186
%62.49 14.615
%33.11 7.516
%30.77 7.197
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100
%65.81 5.693
%62.66 5.487
%34.19 2.958
%33.18 2.906
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100
%62.08 12.840
%58.51 12.310
%37.92 7.842
%36.18 7.612
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100
%80.1 4.332
%77.22 4.241
%19.9 1.076
%19.5 1.071
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100
%65.39 9.102
%62.27 8.837
%34.61 4.818
%32.57 4.623
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.31 47.315
%48.79 45.613
%47.69 43.136
%43.57 40.735
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100
%61.47 6.066
%59.2 5.895
%38.53 3.802
%36.58 3.642
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.01 10.487
%77 10.065
%18.99 2.458
%17.01 2.224
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%65.96 14.392
%62.21 13.972
%34.04 7.427
%31.66 7.112
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%81.78 8.274
%78.18 7.916
%18.22 1.844
%17.36 1.758
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,945 | Katılım Oranı: %87.6
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.993,109 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %20.84864 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.28136 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.8937 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,942 | Katılım Oranı: %88.32
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.443,195 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %14.78618 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.96291 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.0343 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4820 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3113 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,271 | Katılım Oranı: %80.69
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.433,211 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %20.91867 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.6669 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı