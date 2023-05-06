Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA GİRESUN YAĞLIDERE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
8.274 oy %81.78
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.844 oy %18.22
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

12.338

Katılım Oranı

%83.5

Kullanılan Oy

10.302

Geçerli Oy

10.118

Geçersiz Oy

184

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.916 oy %78.18
1.758 oy %17.36

GİRESUN YAĞLIDERE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 49
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 10.118
%98.21
Geçersiz Oy 184
%1.79
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
GİRESUN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100
%87.59 4.665
%84.09 4.444
%12.41 661
%10.94 578
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100
%66.22 30.990
%62.78 30.021
%33.78 15.806
%31.73 15.175
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100
%88.55 3.680
%87.59 3.600
%11.45 476
%10.22 420
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100
%78.44 3.224
%74.99 3.109
%21.56 886
%20.84 864
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%83.25 11.021
%79.36 10.640
%16.75 2.217
%15.93 2.136
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%75.37 3.173
%70.09 2.985
%24.63 1.037
%24.09 1.026
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%66.89 15.186
%62.49 14.615
%33.11 7.516
%30.77 7.197
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100
%65.81 5.693
%62.66 5.487
%34.19 2.958
%33.18 2.906
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100
%62.08 12.840
%58.51 12.310
%37.92 7.842
%36.18 7.612
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100
%80.1 4.332
%77.22 4.241
%19.9 1.076
%19.5 1.071
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100
%65.39 9.102
%62.27 8.837
%34.61 4.818
%32.57 4.623
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.31 47.315
%48.79 45.613
%47.69 43.136
%43.57 40.735
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100
%61.47 6.066
%59.2 5.895
%38.53 3.802
%36.58 3.642
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.01 10.487
%77 10.065
%18.99 2.458
%17.01 2.224
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%65.96 14.392
%62.21 13.972
%34.04 7.427
%31.66 7.112
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%81.78 8.274
%78.18 7.916
%18.22 1.844
%17.36 1.758
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,331 | Katılım Oranı: %85.11
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.187,916 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %17.361,758 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.73378 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.7273 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,036 | Katılım Oranı: %86.44
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.377,898 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %10.881,083 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.47843 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.8585 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2828 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1414 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,424 | Katılım Oranı: %78.22
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.267,727 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %17.331,648 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.41134 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı