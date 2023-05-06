Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA HATAY REYHANLI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
42.806 oy %83.55
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
8.427 oy %16.45
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

64.752

Katılım Oranı

%79.91

Kullanılan Oy

51.745

Geçerli Oy

51.233

Geçersiz Oy

512

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
42.197 oy %81.31
7.879 oy %15.18

HATAY REYHANLI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 199
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 51.233
%99.01
Geçersiz Oy 512
%0.99
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
HATAY GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%86.81 28.257
%84.44 27.467
%13.19 4.292
%13.12 4.269
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100
%56.5 89.677
%53.9 87.203
%43.5 69.031
%42.56 68.862
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100
%23.51 14.714
%22.87 14.351
%76.49 47.861
%75.28 47.230
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.64 13.346
%64.15 12.917
%32.36 6.385
%29.47 5.934
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100
%8.65 7.558
%8.41 7.461
%91.35 79.770
%90.41 80.229
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100
%55.9 41.207
%52.07 39.858
%44.1 32.511
%40.57 31.059
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100
%50.34 12.649
%47.45 12.238
%49.66 12.478
%46.55 12.007
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100
%76.56 23.560
%72.84 22.701
%23.44 7.215
%21.62 6.738
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100
%50.56 67.585
%47.47 65.015
%49.44 66.084
%47.02 64.395
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%78.57 44.152
%75.67 42.999
%21.43 12.044
%20.27 11.520
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100
%74.9 5.632
%72.64 5.535
%25.1 1.887
%23.25 1.772
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100
%63.55 16.145
%60.14 15.663
%36.45 9.261
%33.69 8.776
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100
%83.55 42.806
%81.31 42.197
%16.45 8.427
%15.18 7.879
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%7.49 5.437
%7.48 5.244
%92.51 67.114
%91.79 64.383
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
%82.14 17.926
%79.48 17.379
%17.86 3.898
%16.72 3.656
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 64,674 | Katılım Oranı: %81.69
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.3142,197 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %15.187,879 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.031,570 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.49252 oy
%100
Seçmen Sayısı: 54,641 | Katılım Oranı: %82.97
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.4635,717 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %14.066,243 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.041,793 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6268 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6268 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.23103 oy
%100
Seçmen Sayısı: 50,551 | Katılım Oranı: %78.85
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.4728,410 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %25.219,881 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.32911 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı