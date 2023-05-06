Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA İZMİR BALÇOVA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
12.024 oy %22.27
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
41.963 oy %77.73
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

61.342

Katılım Oranı

%88.61

Kullanılan Oy

54.358

Geçerli Oy

53.987

Geçersiz Oy

371

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
11.811 oy %21.36
41.244 oy %74.59

İZMİR BALÇOVA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 173
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 53.987
%99.32
Geçersiz Oy 371
%0.68
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
İZMİR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100
%36.51 23.675
%34.12 22.900
%63.49 41.179
%58.8 39.463
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%22.27 12.024
%21.36 11.811
%77.73 41.963
%74.59 41.244
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100
%44.71 12.242
%42.73 11.809
%55.29 15.139
%52.24 14.436
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%35.89 72.468
%34.56 71.970
%64.11 129.432
%60.06 125.064
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %100
%43.98 32.134
%41.5 31.099
%56.02 40.931
%52.28 39.177
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%37.75 3.254
%35.4 3.055
%62.25 5.365
%58.27 5.029
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%32.8 97.114
%31.41 96.089
%67.2 198.939
%62.68 191.753
BUCA
Açılan Sandık Oranı %100
%34.84 116.517
%33.37 115.905
%65.16 217.897
%60.82 211.213
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100
%25.25 8.377
%24.15 8.258
%74.75 24.794
%71.79 24.547
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%26.95 39.316
%25.82 38.748
%73.05 106.556
%68.77 103.188
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%24.39 8.556
%23.26 8.298
%75.61 26.530
%73.43 26.198
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100
%25.76 6.079
%24.08 5.852
%74.24 17.523
%69.68 16.931
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100
%32.69 29.441
%30.89 28.718
%67.31 60.633
%62.65 58.238
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100
%18.18 4.613
%17.27 4.477
%81.82 20.761
%78.97 20.471
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100
%36.38 115.970
%35 115.251
%63.62 202.777
%59.86 197.104
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100
%26.21 2.426
%24.88 2.324
%73.79 6.831
%71.75 6.701
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %100
%17 42.501
%16.3 41.560
%83 207.529
%80.2 204.518
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%50.5 38.393
%48.34 37.861
%49.5 37.639
%45.48 35.620
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100
%39.3 7.649
%37 7.287
%60.7 11.815
%58.49 11.520
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.8 15.646
%52.28 15.106
%45.2 12.906
%41.43 11.971
KONAK
Açılan Sandık Oranı %100
%28.61 63.747
%28.16 64.550
%71.39 159.105
%68.25 156.440
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100
%39.9 28.107
%38.2 27.645
%60.1 42.337
%56.33 40.769
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %100
%34.24 43.282
%32.13 42.036
%65.76 83.113
%61.51 80.485
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%15 6.706
%14.35 6.504
%85 37.987
%82.91 37.569
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%45.62 40.732
%43.51 39.653
%54.38 48.553
%50.54 46.061
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%27.58 10.685
%26.18 10.375
%72.42 28.059
%69.54 27.553
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100
%32.16 8.413
%31.16 8.329
%67.84 17.748
%64.04 17.115
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100
%41.73 24.580
%39.56 24.032
%58.27 34.323
%53.88 32.733
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100
%40.13 52.903
%38.52 52.433
%59.87 78.917
%55.88 76.066
URLA
Açılan Sandık Oranı %100
%20.77 10.766
%19.93 10.535
%79.23 41.078
%76.58 40.474
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 61,315 | Katılım Oranı: %90.93
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %74.5941,244 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %21.3611,811 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.732,060 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.33181 oy
%100
Seçmen Sayısı: 60,800 | Katılım Oranı: %89.31
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %67.4236,187 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %22.9112,297 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.232,806 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.82,038 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.36191 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.29154 oy
%100
Seçmen Sayısı: 59,375 | Katılım Oranı: %77.95
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %69.5931,819 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %24.0110,978 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.42,926 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı