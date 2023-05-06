İZMİR KARABURUN SEÇİM SONUÇLARI

%100
10.613
%88.05
9.345
9.257
88
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
İZMİR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.51 23.675
%34.12 22.900
|
%63.49 41.179
%58.8 39.463
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%22.27 12.024
%21.36 11.811
|
%77.73 41.963
%74.59 41.244
|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.71 12.242
%42.73 11.809
|
%55.29 15.139
%52.24 14.436
|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.89 72.468
%34.56 71.970
|
%64.11 129.432
%60.06 125.064
|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.98 32.134
%41.5 31.099
|
%56.02 40.931
%52.28 39.177
|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%37.75 3.254
%35.4 3.055
|
%62.25 5.365
%58.27 5.029
|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%32.8 97.114
%31.41 96.089
|
%67.2 198.939
%62.68 191.753
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%34.84 116.517
%33.37 115.905
|
%65.16 217.897
%60.82 211.213
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.25 8.377
%24.15 8.258
|
%74.75 24.794
%71.79 24.547
|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%26.95 39.316
%25.82 38.748
|
%73.05 106.556
%68.77 103.188
|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%24.39 8.556
%23.26 8.298
|
%75.61 26.530
%73.43 26.198
|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.76 6.079
%24.08 5.852
|
%74.24 17.523
%69.68 16.931
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%32.69 29.441
%30.89 28.718
|
%67.31 60.633
%62.65 58.238
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%18.18 4.613
%17.27 4.477
|
%81.82 20.761
%78.97 20.471
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.38 115.970
%35 115.251
|
%63.62 202.777
%59.86 197.104
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%26.21 2.426
%24.88 2.324
|
%73.79 6.831
%71.75 6.701
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%17 42.501
%16.3 41.560
|
%83 207.529
%80.2 204.518
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.5 38.393
%48.34 37.861
|
%49.5 37.639
%45.48 35.620
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%39.3 7.649
%37 7.287
|
%60.7 11.815
%58.49 11.520
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.8 15.646
%52.28 15.106
|
%45.2 12.906
%41.43 11.971
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.61 63.747
%28.16 64.550
|
%71.39 159.105
%68.25 156.440
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100
|
%39.9 28.107
%38.2 27.645
|
%60.1 42.337
%56.33 40.769
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%34.24 43.282
%32.13 42.036
|
%65.76 83.113
%61.51 80.485
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%15 6.706
%14.35 6.504
|
%85 37.987
%82.91 37.569
|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.62 40.732
%43.51 39.653
|
%54.38 48.553
%50.54 46.061
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%27.58 10.685
%26.18 10.375
|
%72.42 28.059
%69.54 27.553
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%32.16 8.413
%31.16 8.329
|
%67.84 17.748
%64.04 17.115
|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.73 24.580
%39.56 24.032
|
%58.27 34.323
%53.88 32.733
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.13 52.903
%38.52 52.433
|
%59.87 78.917
%55.88 76.066
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%20.77 10.766
%19.93 10.535
|
%79.23 41.078
%76.58 40.474