Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
44.296 oy %67.59
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
21.241 oy %32.41
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

87.802

Katılım Oranı

%75.75

Kullanılan Oy

66.510

Geçerli Oy

65.537

Geçersiz Oy

973

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
42.599 oy %62.86
20.074 oy %29.62

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 298
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 65.537
%98.54
Geçersiz Oy 973
%1.46
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KAHRAMANMARAŞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
%74.27 31.481
%70.39 30.467
%25.73 10.907
%23.33 10.100
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100
%69.48 15.077
%66.21 14.556
%30.52 6.623
%28.98 6.371
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100
%66.25 8.959
%63.52 8.717
%33.75 4.563
%32.37 4.443
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
%83.43 99.893
%79.9 96.863
%16.57 19.833
%14.89 18.056
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.63 4.179
%64.24 4.023
%32.37 2.000
%31.43 1.968
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
%67.59 44.296
%62.86 42.599
%32.41 21.241
%29.62 20.074
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100
%75.47 21.034
%71.56 20.242
%24.53 6.837
%22.57 6.383
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100
%35.75 2.260
%34.4 2.187
%64.25 4.061
%59.95 3.811
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100
%78.83 187.594
%74.46 181.489
%21.17 50.373
%18.84 45.909
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%56.22 20.737
%53.64 19.888
%43.78 16.148
%42.98 15.933
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
%81.87 33.529
%78.71 32.504
%18.13 7.427
%16.99 7.018
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 87,717 | Katılım Oranı: %78.78
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.8642,599 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %29.6220,074 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %7.174,857 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.35236 oy
%100
Seçmen Sayısı: 95,994 | Katılım Oranı: %86.1
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.2151,019 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %21.1917,103 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %12.4310,030 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.921,550 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.12904 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.13107 oy
%100
Seçmen Sayısı: 91,348 | Katılım Oranı: %74.48
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.1538,911 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.322,949 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.555,051 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı