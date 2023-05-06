Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KIRIKKALE BAHŞİLİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
3.402 oy %71.11
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.382 oy %28.89
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

5.659

Katılım Oranı

%86.09

Kullanılan Oy

4.872

Geçerli Oy

4.784

Geçersiz Oy

88

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.326 oy %66.81
1.315 oy %26.42

KIRIKKALE BAHŞİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 20
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 4.784
%98.19
Geçersiz Oy 88
%1.81
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KIRIKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%71.11 3.402
%66.81 3.326
%28.89 1.382
%26.42 1.315
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100
%63.66 2.708
%60.06 2.613
%36.34 1.546
%34.91 1.519
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100
%71.74 1.198
%66.76 1.145
%28.26 472
%26.76 459
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100
%66.17 4.164
%63.18 4.059
%33.83 2.129
%32.31 2.076
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%81.52 1.712
%76.17 1.649
%18.48 388
%16.49 357
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100
%71.88 6.852
%67.99 6.747
%28.12 2.680
%27.37 2.716
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%63.59 76.397
%59.5 74.647
%36.41 43.748
%32.99 41.387
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%59.54 2.691
%57.52 2.639
%40.46 1.829
%39.06 1.792
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100
%55.03 9.222
%50.45 8.823
%44.97 7.536
%39.9 6.977
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,655 | Katılım Oranı: %90.34
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.813,326 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.421,315 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.31314 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4623 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,235 | Katılım Oranı: %90.24
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.973,398 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %15.82727 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.58394 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.0448 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3717 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2210 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,176 | Katılım Oranı: %81.05
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.222,908 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.751,133 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.0342 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı