KOCAELİ GEBZE SEÇİM SONUÇLARI

%100
294.789
%88.2
260.016
256.953
3.063
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KOCAELİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.41 47.839
%61.74 46.933
|
%35.59 26.438
%31.9 24.252
|
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.75 54.879
%55.94 54.046
|
%41.25 38.531
%37.43 36.165
|
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.69 79.670
%53.04 78.096
|
%44.31 63.402
%40.2 59.193
|
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.24 52.467
%51.5 51.260
|
%45.76 44.270
%41.1 40.904
|
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.38 16.774
%53.94 16.775
|
%43.62 12.976
%41.88 13.026
|
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.95 154.056
%57.1 151.381
|
%40.05 102.897
%35.7 94.650
|
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.16 64.694
%53.3 63.411
|
%43.84 50.498
%39.21 46.642
|
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.39 123.757
%48.9 121.266
|
%48.61 117.047
%43.89 108.853
|
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.33 23.458
%64.15 22.505
|
%32.67 11.384
%30.04 10.537
|
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.07 22.439
%55.46 22.136
|
%41.93 16.205
%37.53 14.978
|
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.11 54.387
%58.29 53.331
|
%38.89 34.615
%34.55 31.606
|
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.27 60.494
%51.42 59.368
|
%45.73 50.982
%41.34 47.728