Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KOCAELİ GEBZE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
154.056 oy %59.95
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
102.897 oy %40.05
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

294.789

Katılım Oranı

%88.2

Kullanılan Oy

260.016

Geçerli Oy

256.953

Geçersiz Oy

3.063

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
151.381 oy %57.1
94.650 oy %35.7

KOCAELİ GEBZE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 811
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 256.953
%98.82
Geçersiz Oy 3.063
%1.18
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KOCAELİ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100
%64.41 47.839
%61.74 46.933
%35.59 26.438
%31.9 24.252
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100
%58.75 54.879
%55.94 54.046
%41.25 38.531
%37.43 36.165
DARICA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.69 79.670
%53.04 78.096
%44.31 63.402
%40.2 59.193
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100
%54.24 52.467
%51.5 51.260
%45.76 44.270
%41.1 40.904
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100
%56.38 16.774
%53.94 16.775
%43.62 12.976
%41.88 13.026
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100
%59.95 154.056
%57.1 151.381
%40.05 102.897
%35.7 94.650
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100
%56.16 64.694
%53.3 63.411
%43.84 50.498
%39.21 46.642
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100
%51.39 123.757
%48.9 121.266
%48.61 117.047
%43.89 108.853
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100
%67.33 23.458
%64.15 22.505
%32.67 11.384
%30.04 10.537
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100
%58.07 22.439
%55.46 22.136
%41.93 16.205
%37.53 14.978
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
%61.11 54.387
%58.29 53.331
%38.89 34.615
%34.55 31.606
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.27 60.494
%51.42 59.368
%45.73 50.982
%41.34 47.728
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 294,635 | Katılım Oranı: %91.5
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.1151,381 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %35.794,650 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.8518,152 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.35915 oy
%100
Seçmen Sayısı: 259,889 | Katılım Oranı: %89.36
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.3141,629 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %26.3359,868 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.8213,226 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.059,198 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.343,050 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.16363 oy
%100
Seçmen Sayısı: 230,350 | Katılım Oranı: %75.55
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.42104,462 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %33.1456,363 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.449,255 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı