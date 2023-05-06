Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA KÜTAHYA SİMAV
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
30.531 oy %70.65
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
12.684 oy %29.35
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

49.694

Katılım Oranı

%88.98

Kullanılan Oy

44.220

Geçerli Oy

43.215

Geçersiz Oy

1.005

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
29.148 oy %66.49
11.768 oy %26.84

KÜTAHYA SİMAV SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 204
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 43.215
%97.73
Geçersiz Oy 1.005
%2.27
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KÜTAHYA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%75.33 7.796
%71.84 7.577
%24.67 2.553
%22.38 2.360
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100
%86.79 5.369
%83.39 5.270
%13.21 817
%11.74 742
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%69.67 2.945
%65.37 2.788
%30.33 1.282
%27.78 1.185
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.3 7.152
%65.33 6.872
%30.7 3.169
%27.69 2.913
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%69.44 1.343
%65.95 1.315
%30.56 591
%28.44 567
EMET
Açılan Sandık Oranı %100
%75.89 9.831
%71.52 9.440
%24.11 3.123
%22.34 2.948
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.7 23.399
%65.82 22.397
%30.3 10.172
%27.45 9.342
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%72.35 5.701
%67.84 5.398
%27.65 2.179
%25.15 2.001
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.44 116.333
%64.22 112.195
%31.56 53.643
%27.95 48.825
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100
%77.07 2.705
%71.47 2.517
%22.93 805
%22.86 805
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100
%70.84 2.879
%66.58 2.753
%29.16 1.185
%26.55 1.098
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100
%70.65 30.531
%66.49 29.148
%29.35 12.684
%26.84 11.768
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100
%72.86 50.440
%68.04 48.541
%27.14 18.790
%24.33 17.355
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 49,668 | Katılım Oranı: %91.35
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.4929,148 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.8411,768 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.792,536 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.88385 oy
%100
Seçmen Sayısı: 50,435 | Katılım Oranı: %91.12
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.931,035 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %16.947,519 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.725,202 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.88389 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.29127 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.28124 oy
%100
Seçmen Sayısı: 51,054 | Katılım Oranı: %83.82
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.4128,400 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %30.1312,509 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.45604 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı