Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA MERSİN MUT
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
22.089 oy %52.67
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
19.847 oy %47.33
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

48.512

Katılım Oranı

%87.76

Kullanılan Oy

42.572

Geçerli Oy

41.936

Geçersiz Oy

636

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
21.066 oy %49.03
18.803 oy %43.76

MERSİN MUT SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 184
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 41.936
%98.51
Geçersiz Oy 636
%1.49
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MERSİN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100
%33.26 49.948
%32.06 49.379
%66.74 100.236
%64.98 100.085
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100
%44.62 20.360
%41.71 19.583
%55.38 25.271
%52.37 24.591
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%53.42 4.181
%49.14 3.877
%46.58 3.645
%43.95 3.468
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100
%51.17 9.429
%48.72 9.123
%48.83 8.997
%46.14 8.640
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100
%59.81 3.674
%56.42 3.513
%40.19 2.469
%37.65 2.344
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.77 53.215
%51.6 51.554
%45.23 43.952
%41.75 41.710
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100
%55.85 9.974
%52.37 9.463
%44.15 7.884
%41.49 7.496
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%31.27 42.006
%29.78 41.229
%68.73 92.307
%65.53 90.720
MUT
Açılan Sandık Oranı %100
%52.67 22.089
%49.03 21.066
%47.33 19.847
%43.76 18.803
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100
%41.72 35.213
%38.53 33.381
%58.28 49.186
%54.07 46.850
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100
%42.8 90.794
%40.26 88.184
%57.2 121.323
%53.59 117.401
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100
%43.34 82.445
%41.39 81.646
%56.66 107.770
%53.56 105.645
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
%25.95 44.340
%24.7 43.500
%74.05 126.523
%71.22 125.414
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 48,487 | Katılım Oranı: %90.79
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.0321,066 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %43.7618,803 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.432,761 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.79338 oy
%100
Seçmen Sayısı: 46,403 | Katılım Oranı: %89.86
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.7419,755 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %31.0412,583 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %18.597,536 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1405 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.44177 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1978 oy
%100
Seçmen Sayısı: 45,039 | Katılım Oranı: %79.39
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.8720,109 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.1313,946 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2696 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı