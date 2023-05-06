Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA MUĞLA ORTACA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
12.264 oy %32.91
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
24.996 oy %67.09
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

42.630

Katılım Oranı

%88.22

Kullanılan Oy

37.607

Geçerli Oy

37.260

Geçersiz Oy

347

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
11.848 oy %31.05
24.337 oy %63.79

MUĞLA ORTACA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 126
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 37.260
%99.08
Geçersiz Oy 347
%0.92
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MUĞLA GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %100
%21.35 27.276
%20.56 27.014
%78.65 100.461
%75.49 99.201
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100
%38.64 11.907
%36.39 11.642
%61.36 18.906
%56.66 18.127
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100
%23.73 4.284
%22.64 4.188
%76.27 13.767
%73.41 13.583
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%38.41 42.690
%36.31 41.699
%61.59 68.444
%57.4 65.921
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%60.14 4.568
%57.21 4.390
%39.86 3.028
%36.76 2.821
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100
%42.52 11.289
%40.52 11.055
%57.48 15.258
%53.86 14.694
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100
%28.56 17.520
%26.93 17.104
%71.44 43.814
%67.75 43.032
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100
%30.81 23.987
%28.84 23.078
%69.19 53.880
%64.88 51.918
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100
%31.88 32.346
%30.23 31.549
%68.12 69.103
%64.43 67.231
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100
%32.91 12.264
%31.05 11.848
%67.09 24.996
%63.79 24.337
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100
%58.36 24.483
%55.66 23.885
%41.64 17.468
%38.63 16.579
ULA
Açılan Sandık Oranı %100
%35.66 6.906
%33.88 6.699
%64.34 12.459
%61.07 12.076
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100
%38.56 12.591
%35.49 11.797
%61.44 20.060
%58.37 19.405
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 42,604 | Katılım Oranı: %91.09
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %63.7924,337 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.0511,848 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.541,731 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.62237 oy
%100
Seçmen Sayısı: 36,666 | Katılım Oranı: %89.52
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %51.4316,538 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.7510,531 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %13.124,220 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.91615 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.42134 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.37118 oy
%100
Seçmen Sayısı: 33,129 | Katılım Oranı: %78.14
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %64.3916,373 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.58,264 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.11791 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı