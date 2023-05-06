Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA OSMANİYE BAHÇE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
10.929 oy %76.81
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
3.299 oy %23.19
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

16.391

Katılım Oranı

%88.37

Kullanılan Oy

14.484

Geçerli Oy

14.228

Geçersiz Oy

256

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
10.381 oy %72.42
3.034 oy %21.17

OSMANİYE BAHÇE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 57
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 14.228
%98.23
Geçersiz Oy 256
%1.77
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100
%76.81 10.929
%72.42 10.381
%23.19 3.299
%21.17 3.034
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.8 33.355
%63.44 32.605
%33.2 16.579
%30.74 15.796
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.85 2.303
%65.47 2.226
%31.15 1.042
%29.44 1.001
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.8 49.646
%58.57 48.200
%37.2 29.404
%33.46 27.538
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.22 104.509
%63.43 101.774
%32.78 50.966
%29.6 47.492
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100
%65.19 5.768
%61.2 5.534
%34.81 3.080
%32.55 2.943
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%59.53 6.432
%55.63 6.209
%40.47 4.373
%38.22 4.266
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,377 | Katılım Oranı: %90.22
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.4210,381 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %21.173,034 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.69816 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.72103 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,126 | Katılım Oranı: %89.94
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.879,812 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %14.11,848 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.651,265 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.82108 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3140 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2432 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,232 | Katılım Oranı: %82.41
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.297,025 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.184,261 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.54176 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı