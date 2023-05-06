Geçmiş Seçim Sonuçları
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ANASAYFA OSMANİYE

OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
212.942 oy %66.2
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
108.743 oy %33.8
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

386.479

Katılım Oranı

%84.4

Kullanılan Oy

326.200

Geçerli Oy

321.685

Geçersiz Oy

4.515

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
206.929 oy %62.32
102.070 oy %30.74

OSMANİYE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 1.172
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 321.685
%98.62
Geçersiz Oy 4.515
%1.38
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100
%76.81 10.929
%72.42 10.381
%23.19 3.299
%21.17 3.034
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.8 33.355
%63.44 32.605
%33.2 16.579
%30.74 15.796
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.85 2.303
%65.47 2.226
%31.15 1.042
%29.44 1.001
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.8 49.646
%58.57 48.200
%37.2 29.404
%33.46 27.538
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.22 104.509
%63.43 101.774
%32.78 50.966
%29.6 47.492
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100
%65.19 5.768
%61.2 5.534
%34.81 3.080
%32.55 2.943
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%59.53 6.432
%55.63 6.209
%40.47 4.373
%38.22 4.266
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 386,647 | Katılım Oranı: %87.73
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.32206,929 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %30.74102,070 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.4121,286 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.541,784 oy
%100
Seçmen Sayısı: 358,510 | Katılım Oranı: %86.1
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.98188,896 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %22.3567,034 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.534,495 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.186,550 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.782,333 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.21616 oy
%100
Seçmen Sayısı: 331,642 | Katılım Oranı: %76.23
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %48.59120,697 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.57120,659 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.847,052 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı