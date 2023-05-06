Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA OSMANİYE SUMBAS
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
5.768 oy %65.19
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
3.080 oy %34.81
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

10.518

Katılım Oranı

%85.24

Kullanılan Oy

8.966

Geçerli Oy

8.848

Geçersiz Oy

118

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
5.534 oy %61.2
2.943 oy %32.55

OSMANİYE SUMBAS SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 36
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 8.848
%98.68
Geçersiz Oy 118
%1.32
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100
%76.81 10.929
%72.42 10.381
%23.19 3.299
%21.17 3.034
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.8 33.355
%63.44 32.605
%33.2 16.579
%30.74 15.796
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.85 2.303
%65.47 2.226
%31.15 1.042
%29.44 1.001
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.8 49.646
%58.57 48.200
%37.2 29.404
%33.46 27.538
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.22 104.509
%63.43 101.774
%32.78 50.966
%29.6 47.492
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100
%65.19 5.768
%61.2 5.534
%34.81 3.080
%32.55 2.943
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%59.53 6.432
%55.63 6.209
%40.47 4.373
%38.22 4.266
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,504 | Katılım Oranı: %88.26
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.25,534 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %32.552,943 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.53500 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.7265 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,678 | Katılım Oranı: %84.45
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.444,888 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %21.771,885 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %20.731,795 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3934 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3530 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3228 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,753 | Katılım Oranı: %74.83
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %60.574,798 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.073,016 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.36108 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı