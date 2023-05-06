Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA OSMANİYE TOPRAKKALE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
6.432 oy %59.53
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
4.373 oy %40.47
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

11.962

Katılım Oranı

%91.52

Kullanılan Oy

10.948

Geçerli Oy

10.805

Geçersiz Oy

143

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
6.209 oy %55.63
4.266 oy %38.22

OSMANİYE TOPRAKKALE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 39
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 10.805
%98.69
Geçersiz Oy 143
%1.31
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100
%76.81 10.929
%72.42 10.381
%23.19 3.299
%21.17 3.034
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100
%66.8 33.355
%63.44 32.605
%33.2 16.579
%30.74 15.796
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%68.85 2.303
%65.47 2.226
%31.15 1.042
%29.44 1.001
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.8 49.646
%58.57 48.200
%37.2 29.404
%33.46 27.538
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.22 104.509
%63.43 101.774
%32.78 50.966
%29.6 47.492
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100
%65.19 5.768
%61.2 5.534
%34.81 3.080
%32.55 2.943
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%59.53 6.432
%55.63 6.209
%40.47 4.373
%38.22 4.266
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,463 | Katılım Oranı: %91
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.636,209 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %38.224,266 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.81649 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3438 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,877 | Katılım Oranı: %88.56
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.445,827 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %26.342,719 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.711,209 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.63478 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.772 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1819 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,248 | Katılım Oranı: %80.27
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %55.494,491 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.73,132 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.82471 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı