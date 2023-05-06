Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA RİZE DEREPAZARI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
4.099 oy %84.08
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
776 oy %15.92
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

5.566

Katılım Oranı

%88.75

Kullanılan Oy

4.940

Geçerli Oy

4.875

Geçersiz Oy

65

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.999 oy %80.85
734 oy %14.84

RİZE DEREPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 24
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 4.875
%98.68
Geçersiz Oy 65
%1.32
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
RİZE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100
%68.93 18.957
%66.38 18.668
%31.07 8.546
%28.56 8.032
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
%74.1 3.736
%71.05 3.581
%25.9 1.306
%25.14 1.267
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%83.2 24.323
%79.64 23.553
%16.8 4.912
%15.15 4.481
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%84.08 4.099
%80.85 3.999
%15.92 776
%14.84 734
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%51.02 5.771
%49.6 5.697
%48.98 5.540
%46.4 5.330
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100
%87.66 9.518
%85.06 9.289
%12.34 1.340
%10.66 1.164
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
%65.3 1.148
%62.26 1.087
%34.7 610
%33.68 588
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%88.32 3.911
%85.96 3.807
%11.68 517
%10.43 462
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%86.12 5.288
%83.39 5.097
%13.88 852
%13.09 800
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%83.5 7.240
%80.28 6.892
%16.5 1.431
%16.26 1.396
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%77.64 75.313
%74.25 73.879
%22.36 21.696
%19.86 19.763
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%64.67 13.944
%62.14 13.681
%35.33 7.619
%32.68 7.194
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,562 | Katılım Oranı: %89.99
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.853,999 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %14.84734 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.08202 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.2211 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,698 | Katılım Oranı: %90.45
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %84.824,281 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %11.17564 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %2.36119 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.4372 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.168 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.063 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,503 | Katılım Oranı: %81.56
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.894,482 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %13.11684 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %152 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı