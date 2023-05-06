Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA RİZE HEMŞİN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
1.148 oy %65.3
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
610 oy %34.7
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

2.163

Katılım Oranı

%82.94

Kullanılan Oy

1.794

Geçerli Oy

1.758

Geçersiz Oy

36

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
1.087 oy %62.26
588 oy %33.68

RİZE HEMŞİN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 13
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 1.758
%97.99
Geçersiz Oy 36
%2.01
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
RİZE GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100
%68.93 18.957
%66.38 18.668
%31.07 8.546
%28.56 8.032
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
%74.1 3.736
%71.05 3.581
%25.9 1.306
%25.14 1.267
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100
%83.2 24.323
%79.64 23.553
%16.8 4.912
%15.15 4.481
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%84.08 4.099
%80.85 3.999
%15.92 776
%14.84 734
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%51.02 5.771
%49.6 5.697
%48.98 5.540
%46.4 5.330
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100
%87.66 9.518
%85.06 9.289
%12.34 1.340
%10.66 1.164
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100
%65.3 1.148
%62.26 1.087
%34.7 610
%33.68 588
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%88.32 3.911
%85.96 3.807
%11.68 517
%10.43 462
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%86.12 5.288
%83.39 5.097
%13.88 852
%13.09 800
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100
%83.5 7.240
%80.28 6.892
%16.5 1.431
%16.26 1.396
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%77.64 75.313
%74.25 73.879
%22.36 21.696
%19.86 19.763
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%64.67 13.944
%62.14 13.681
%35.33 7.619
%32.68 7.194
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 2,163 | Katılım Oranı: %83.13
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.261,087 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %33.68588 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.2156 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.8615 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,173 | Katılım Oranı: %85.92
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.931,192 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %28.76520 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.3178 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5510 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.285 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.173 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,073 | Katılım Oranı: %73.61
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.661,021 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %28.92430 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.4236 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı