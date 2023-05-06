Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA SAMSUN ALAÇAM
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
11.125 oy %64.65
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
6.084 oy %35.35
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

20.296

Katılım Oranı

%86.28

Kullanılan Oy

17.512

Geçerli Oy

17.209

Geçersiz Oy

303

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
10.645 oy %61.46
5.803 oy %33.5

SAMSUN ALAÇAM SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 91
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 17.209
%98.27
Geçersiz Oy 303
%1.73
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
SAMSUN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100
%77.05 13.619
%74.39 13.256
%22.95 4.056
%20.88 3.721
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100
%64.65 11.125
%61.46 10.645
%35.35 6.084
%33.5 5.803
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%86.72 8.314
%83.7 8.201
%13.28 1.273
%12.18 1.193
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100
%44.98 66.027
%42.04 64.149
%55.02 80.765
%50.08 76.415
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100
%87.38 10.697
%84 10.522
%12.62 1.545
%11.91 1.492
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100
%68.07 64.053
%64.32 62.353
%31.93 30.043
%28.71 27.836
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100
%73.64 45.601
%70.11 44.738
%26.36 16.326
%23.11 14.743
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100
%77.13 69.265
%73.53 67.608
%22.87 20.535
%20.39 18.743
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100
%71.56 18.787
%69.03 18.337
%28.44 7.468
%26.03 6.915
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100
%57.73 119.943
%54.68 117.564
%42.27 87.807
%37.97 81.625
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100
%72.55 11.534
%68.61 11.150
%27.45 4.363
%24.77 4.025
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100
%71.7 8.151
%68.45 7.889
%28.3 3.217
%26.2 3.020
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100
%79.99 11.017
%76.78 10.534
%20.01 2.756
%18.82 2.582
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%67.63 25.609
%64.3 24.893
%32.37 12.255
%29.95 11.594
TERME
Açılan Sandık Oranı %100
%77.25 38.112
%74.49 37.146
%22.75 11.224
%20.86 10.404
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100
%80.77 44.193
%77.37 42.960
%19.23 10.523
%17.57 9.757
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%64.65 4.016
%61.05 3.751
%35.35 2.196
%34.07 2.093
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 20,284 | Katılım Oranı: %88.84
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.4610,645 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %33.55,803 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.36755 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.68118 oy
%100
Seçmen Sayısı: 20,161 | Katılım Oranı: %88.41
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.4210,114 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.944,416 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %13.082,227 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7119 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4577 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.4169 oy
%100
Seçmen Sayısı: 21,030 | Katılım Oranı: %80.6
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.559,856 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %38.396,355 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.06341 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı