SİNOP SEÇİM SONUÇLARI

%100
171.848
%85.57
147.047
144.638
2.409
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
SİNOP GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%62.63 10.127
%60.64 9.849
|
%37.37 6.043
%34.45 5.595
|
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%72.3 20.716
%67.92 19.691
|
%27.7 7.936
%25.35 7.349
|
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.22 2.677
%76.89 2.558
|
%19.78 660
%18.21 606
|
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%84.73 9.289
%81.21 8.854
|
%15.27 1.674
%13.89 1.514
|
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%60.48 5.323
%58.24 5.077
|
%39.52 3.478
%37.95 3.308
|
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%61.82 12.023
%58.61 11.442
|
%38.18 7.426
%34.96 6.825
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.56 17.857
%38.82 17.132
|
%58.44 25.112
%54.34 23.983
|
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.85 3.356
%76.31 3.098
|
%20.15 847
%18.62 756
|
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.11 8.086
%76.6 7.704
|
%19.89 2.008
%18.05 1.815