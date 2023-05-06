Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA TEKİRDAĞ ERGENE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
18.257 oy %41.31
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
25.938 oy %58.69
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

50.891

Katılım Oranı

%87.77

Kullanılan Oy

44.668

Geçerli Oy

44.195

Geçersiz Oy

473

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
18.023 oy %39.69
25.037 oy %55.14

TEKİRDAĞ ERGENE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 143
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 44.195
%98.94
Geçersiz Oy 473
%1.06
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TEKİRDAĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%49.01 60.526
%46.99 60.221
%50.99 62.967
%46.98 60.212
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100
%35.51 67.067
%33.99 66.201
%64.49 121.813
%60.55 117.923
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100
%41.31 18.257
%39.69 18.023
%58.69 25.938
%55.14 25.037
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%40.12 8.672
%38.46 8.451
%59.88 12.942
%57.39 12.609
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%53.96 45.934
%51.77 45.682
%46.04 39.189
%41.85 36.929
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100
%42.87 15.625
%41.39 15.365
%57.13 20.824
%53.14 19.726
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100
%36.55 7.431
%35.37 7.380
%63.45 12.901
%60.46 12.617
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100
%33.32 6.987
%32.32 6.905
%66.68 13.985
%63.28 13.518
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%32.95 11.754
%31.76 11.521
%67.05 23.913
%63.44 23.014
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%35.82 8.544
%34.65 8.413
%64.18 15.307
%61.56 14.947
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%36.1 51.436
%34.37 50.341
%63.9 91.036
%59.79 87.567
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 50,856 | Katılım Oranı: %90.99
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %55.1425,037 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.6918,023 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.652,112 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.52238 oy
%100
Seçmen Sayısı: 45,530 | Katılım Oranı: %90.88
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %47.6219,262 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.715,651 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.423,001 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.752,326 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.31124 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2183 oy
%100
Seçmen Sayısı: 41,900 | Katılım Oranı: %83.85
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.1419,746 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.9712,774 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.892,037 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı