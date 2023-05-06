TEKİRDAĞ ERGENE SEÇİM SONUÇLARI

%100
50.891
%87.77
44.668
44.195
473
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
TEKİRDAĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.01 60.526
%46.99 60.221
|
%50.99 62.967
%46.98 60.212
|
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.51 67.067
%33.99 66.201
|
%64.49 121.813
%60.55 117.923
|
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.31 18.257
%39.69 18.023
|
%58.69 25.938
%55.14 25.037
|
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.12 8.672
%38.46 8.451
|
%59.88 12.942
%57.39 12.609
|
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.96 45.934
%51.77 45.682
|
%46.04 39.189
%41.85 36.929
|
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.87 15.625
%41.39 15.365
|
%57.13 20.824
%53.14 19.726
|
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.55 7.431
%35.37 7.380
|
%63.45 12.901
%60.46 12.617
|
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.32 6.987
%32.32 6.905
|
%66.68 13.985
%63.28 13.518
|
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%32.95 11.754
%31.76 11.521
|
%67.05 23.913
%63.44 23.014
|
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.82 8.544
%34.65 8.413
|
%64.18 15.307
%61.56 14.947
|
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.1 51.436
%34.37 50.341
|
%63.9 91.036
%59.79 87.567