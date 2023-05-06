Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA TOKAT

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
255.247 oy %66.3
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
129.769 oy %33.7
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

440.039

Katılım Oranı

%88.78

Kullanılan Oy

390.657

Geçerli Oy

385.016

Geçersiz Oy

5.641

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
246.880 oy %63.19
122.560 oy %31.37

TOKAT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 1.711
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 385.016
%98.56
Geçersiz Oy 5.641
%1.44
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TOKAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100
%51.61 6.964
%50.19 6.716
%48.39 6.530
%46.47 6.218
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%71.55 3.807
%69.34 3.713
%28.45 1.514
%26.8 1.435
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100
%72.06 1.963
%68.88 1.908
%27.94 761
%26.71 740
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100
%70.71 45.542
%66.92 43.896
%29.29 18.867
%26.15 17.154
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.04 89.801
%65.66 87.391
%30.96 40.268
%28.23 37.571
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%62.89 25.775
%59.79 24.592
%37.11 15.212
%34.94 14.370
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 7.383
%77.22 7.113
%18.9 1.721
%17.95 1.653
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%72.61 13.538
%69.52 12.886
%27.39 5.106
%26.49 4.910
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%86.63 3.643
%83.61 3.540
%13.37 562
%12.33 522
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100
%61.43 32.782
%58.81 31.791
%38.57 20.584
%36.81 19.899
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%79.82 4.205
%76.63 4.108
%20.18 1.063
%18.78 1.007
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100
%53.02 19.844
%50.62 19.226
%46.98 17.581
%44.97 17.081
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 439,905 | Katılım Oranı: %90.69
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.19246,880 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %31.37122,560 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.1119,949 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.331,307 oy
%100
Seçmen Sayısı: 424,187 | Katılım Oranı: %90.18
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.57240,436 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.3394,319 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.5631,891 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.033,836 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.341,274 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.17628 oy
%100
Seçmen Sayısı: 417,693 | Katılım Oranı: %81.09
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.29206,899 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %36.5121,248 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.214,018 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı