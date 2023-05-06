Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA TOKAT PAZAR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
7.383 oy %81.1
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
1.721 oy %18.9
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

10.063

Katılım Oranı

%91.67

Kullanılan Oy

9.225

Geçerli Oy

9.104

Geçersiz Oy

121

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.113 oy %77.22
1.653 oy %17.95

TOKAT PAZAR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 40
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 9.104
%98.69
Geçersiz Oy 121
%1.31
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TOKAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100
%51.61 6.964
%50.19 6.716
%48.39 6.530
%46.47 6.218
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%71.55 3.807
%69.34 3.713
%28.45 1.514
%26.8 1.435
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100
%72.06 1.963
%68.88 1.908
%27.94 761
%26.71 740
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100
%70.71 45.542
%66.92 43.896
%29.29 18.867
%26.15 17.154
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.04 89.801
%65.66 87.391
%30.96 40.268
%28.23 37.571
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%62.89 25.775
%59.79 24.592
%37.11 15.212
%34.94 14.370
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 7.383
%77.22 7.113
%18.9 1.721
%17.95 1.653
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%72.61 13.538
%69.52 12.886
%27.39 5.106
%26.49 4.910
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%86.63 3.643
%83.61 3.540
%13.37 562
%12.33 522
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100
%61.43 32.782
%58.81 31.791
%38.57 20.584
%36.81 19.899
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%79.82 4.205
%76.63 4.108
%20.18 1.063
%18.78 1.007
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100
%53.02 19.844
%50.62 19.226
%46.98 17.581
%44.97 17.081
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,056 | Katılım Oranı: %93.29
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.227,113 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %17.951,653 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.42407 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4138 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,113 | Katılım Oranı: %92.23
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.427,059 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %14.251,299 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.36671 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6660 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1917 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1312 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,303 | Katılım Oranı: %83.11
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.256,421 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.071,943 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6857 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı