Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA TOKAT ZİLE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
19.844 oy %53.02
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
17.581 oy %46.98
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

42.467

Katılım Oranı

%89.41

Kullanılan Oy

37.970

Geçerli Oy

37.425

Geçersiz Oy

545

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
19.226 oy %50.62
17.081 oy %44.97

TOKAT ZİLE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 202
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 37.425
%98.56
Geçersiz Oy 545
%1.44
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TOKAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100
%51.61 6.964
%50.19 6.716
%48.39 6.530
%46.47 6.218
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100
%71.55 3.807
%69.34 3.713
%28.45 1.514
%26.8 1.435
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100
%72.06 1.963
%68.88 1.908
%27.94 761
%26.71 740
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100
%70.71 45.542
%66.92 43.896
%29.29 18.867
%26.15 17.154
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.04 89.801
%65.66 87.391
%30.96 40.268
%28.23 37.571
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%62.89 25.775
%59.79 24.592
%37.11 15.212
%34.94 14.370
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100
%81.1 7.383
%77.22 7.113
%18.9 1.721
%17.95 1.653
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%72.61 13.538
%69.52 12.886
%27.39 5.106
%26.49 4.910
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%86.63 3.643
%83.61 3.540
%13.37 562
%12.33 522
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100
%61.43 32.782
%58.81 31.791
%38.57 20.584
%36.81 19.899
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100
%79.82 4.205
%76.63 4.108
%20.18 1.063
%18.78 1.007
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100
%53.02 19.844
%50.62 19.226
%46.98 17.581
%44.97 17.081
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 42,474 | Katılım Oranı: %91.19
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.6219,226 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %44.9717,081 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.151,575 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.2699 oy
%100
Seçmen Sayısı: 42,997 | Katılım Oranı: %91.49
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.6419,427 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %40.3715,485 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.923,039 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.65251 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.31118 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.140 oy
%100
Seçmen Sayısı: 44,208 | Katılım Oranı: %84.04
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.9818,610 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.7417,428 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.28467 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı