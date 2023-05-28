TÜM ÜLKELER CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

%94.95
3.426.183
%55.45
1.751.943
1.743.478
8.465
|ÜLKELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
Açılan Sandık%94.95
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
%OY SAYISI %OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
%OY SAYISI %OY SAYISI
|
ABD
Açılan Sandık Oranı %98.33
|
%17.43 9.528
%16.2 8.364
|
%82.57 45.150
%80.41 41.523
|
ALMANYA
Açılan Sandık Oranı %95.21
|
%67.36 473.297
%65.49 475.593
|
%32.64 229.390
%32.52 236.127
|
ARNAVUTLUK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%34.29 228
%32.48 204
|
%65.71 437
%62.58 393
|
AVUSTRALYA
Açılan Sandık Oranı %81.08
|
%43.71 7.287
%42.65 8.004
|
%56.29 9.385
%54.47 10.223
|
AVUSTURYA
Açılan Sandık Oranı %91.07
|
%73.88 44.132
%71.96 44.455
|
%26.12 15.606
%25.9 15.997
|
AZERBAYCAN
Açılan Sandık Oranı %80
|
%53.59 2.644
%49.42 3.263
|
%46.41 2.290
%41.92 2.768
|
BAE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%35.28 2.842
%30.08 2.229
|
%64.72 5.213
%66.57 4.933
|
BAHREYN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.5 303
%24.25 217
|
%71.5 760
%72.85 652
|
BELARUS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.57 67
%24.61 63
|
%74.43 195
%67.97 174
|
BELÇİKA
Açılan Sandık Oranı %82.39
|
%74.91 53.888
%72.31 61.435
|
%25.09 18.045
%24.65 20.943
|
BİRLEŞİK KRALLIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%19.62 13.315
%18.25 11.619
|
%80.38 54.535
%79.04 50.318
|
BOSNA HERSEK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.24 764
%45.92 669
|
%48.76 727
%43.38 632
|
BREZİLYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.41 47
%23.26 40
|
%74.59 138
%70.93 122
|
BULGARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%27.53 542
%24.3 475
|
%72.47 1.427
%69.16 1.352
|
ÇEK CUMHURİYETİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%10.72 218
%7.7 155
|
%89.28 1.816
%87.28 1.756
|
CEZAYİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.96 576
%54.64 518
|
%41.04 401
%41.35 392
|
ÇİN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.01 265
%24.08 255
|
%71.99 681
%69.31 734
|
DANİMARKA
Açılan Sandık Oranı %38.1
|
%60.47 3.293
%58.22 9.030
|
%39.53 2.153
%39.69 6.156
|
ESTONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%5.83 34
%3.78 25
|
%94.17 549
%91.53 605
|
FAS
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.58 181
%57.19 163
|
%41.42 128
%38.95 111
|
FİNLANDİYA
Açılan Sandık Oranı %75
|
%29.45 700
%23.18 778
|
%70.55 1.677
%72.89 2.447
|
FRANSA
Açılan Sandık Oranı %95.52
|
%66.57 126.212
%64.76 126.572
|
%33.43 63.377
%33.63 65.733
|
GÜMRÜK
Açılan Sandık Oranı %97.82
|
%58.31 82.968
%54.86 80.560
|
%41.69 59.309
%38.35 56.316
|
GÜNEY AFRİKA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%26.95 190
%24.04 162
|
%73.05 515
%71.96 485
|
GÜNEY KORE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%17.27 91
|
%0 0
%75.52 398
|
GÜRCİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%33.33 339
%31.34 315
|
%66.67 678
%63.58 639
|
HOLLANDA
Açılan Sandık Oranı %92.12
|
%70.45 102.274
%68.41 98.265
|
%29.55 42.906
%28.85 41.436
|
IRAK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.42 864
%55.13 827
|
%41.58 615
%39.47 592
|
İRAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.1 227
%52.76 229
|
%44.9 185
%43.09 187
|
İRLANDA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|
%8.8 252
%7.53 353
|
%91.2 2.612
%86.74 4.069
|
İSPANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.9 1.287
%16.09 565
|
%71.1 3.167
%82.06 2.882
|
İSRAİL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.93 292
%25 250
|
%74.07 834
%62.9 629
|
İSVEÇ
Açılan Sandık Oranı %93.33
|
%46.92 6.118
%44.22 5.993
|
%53.08 6.920
%53.45 7.244
|
İSVİÇRE
Açılan Sandık Oranı %91.95
|
%42.82 25.114
%40.33 24.045
|
%57.18 33.543
%57.6 34.337
|
İTALYA
Açılan Sandık Oranı %86.67
|
%25.87 2.401
%23.95 2.424
|
%74.13 6.881
%73.85 7.474
|
JAPONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%36.52 1.099
%33.1 966
|
%63.48 1.910
%61.69 1.800
|
KANADA
Açılan Sandık Oranı %98.15
|
%19.14 4.338
%17.65 3.791
|
%80.86 18.322
%79.65 17.106
|
KARADAĞ
Açılan Sandık Oranı %75
|
%15.37 124
%12.93 138
|
%84.63 683
%79.66 850
|
KATAR
Açılan Sandık Oranı %55.56
|
%61.71 2.176
%61.8 4.138
|
%38.29 1.350
%33.77 2.261
|
KAZAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.82 1.098
%43.1 980
|
%52.18 1.198
%49.34 1.122
|
KIRGIZİSTAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%71.34 682
%65.36 1.032
|
%28.66 274
%27.17 429
|
KKTC
Açılan Sandık Oranı %87.94
|
%41.85 30.226
%39.41 32.295
|
%58.15 41.998
%53.5 43.842
|
KOSOVA
Açılan Sandık Oranı %50
|
%43.1 256
%48.77 517
|
%56.9 338
%42.83 454
|
KUVEYT
Açılan Sandık Oranı %50
|
%64.61 1.037
%65.16 2.007
|
%35.39 568
%32.95 1.015
|
LİBYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%66.28 1.492
%55.54 1.157
|
%33.72 759
%25.97 541
|
LİTVANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%10.93 68
%11.72 68
|
%89.07 554
%80.86 469
|
LÜBNAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%95.28 3.045
%95.44 2.805
|
%4.72 151
%4.01 118
|
LÜKSEMBURG
Açılan Sandık Oranı %96
|
%60.64 9.681
%59.19 9.137
|
%39.36 6.284
%38.9 6.004
|
MACARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.06 547
%20.68 496
|
%76.94 1.825
%72.74 1.745
|
MAKEDONYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.38 761
%38.83 681
|
%54.62 916
%52.22 916
|
MALEZYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.11 233
%50.91 195
|
%42.89 175
%44.91 172
|
MALTA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.1 368
%21.22 345
|
%76.9 1.225
%73.12 1.189
|
MISIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%78.59 771
%76.2 618
|
%21.41 210
%21.82 177
|
MOLDOVA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.86 150
%40.21 150
|
%57.14 200
%54.96 205
|
NİJERYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.4 40
%44.19 38
|
%59.6 59
%48.84 42
|
NORVEÇ
Açılan Sandık Oranı %86.67
|
%54.23 2.526
%52.45 2.610
|
%45.77 2.132
%44.41 2.210
|
ÖZBEKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%57.55 1.002
%52.6 929
|
%42.45 739
%40.88 722
|
PAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.91 306
%67.62 261
|
%26.09 108
%26.42 102
|
POLONYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|
%9.98 323
%8.61 436
|
%90.02 2.912
%85.28 4.317
|
PORTEKİZ
Açılan Sandık Oranı %50
|
%5.35 24
%4.42 38
|
%94.65 425
%91.39 785
|
ROMANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.33 1.843
%37.81 1.696
|
%59.67 2.727
%57.77 2.591
|
RUSYA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|
%45.19 1.822
%37.68 1.817
|
%54.81 2.210
%54.96 2.650
|
SİNGAPUR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%11.25 62
%10.65 61
|
%88.75 489
%85.86 492
|
SIRBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%40.81 344
%45.42 565
|
%59.19 499
%48.23 600
|
SLOVAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%15.1 58
|
%0 0
%78.65 302
|
SUUDİ ARABİSTAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%69.3 3.917
%73.61 7.304
|
%30.7 1.735
%25.63 2.543
|
TANZANYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.45 167
%44.81 151
|
%49.55 164
%48.37 163
|
TAYLAND
Açılan Sandık Oranı %100
|
%18.48 85
%13.21 63
|
%81.52 375
%79.87 381
|
TÜRKMENİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.76 160
%43.52 151
|
%52.24 175
%49.28 171
|
UKRAYNA
Açılan Sandık Oranı %75
|
%41.67 125
%35.31 131
|
%58.33 175
%59.3 220
|
UMMAN
Açılan Sandık Oranı %50
|
%34.44 114
%30.79 198
|
%65.56 217
%65.32 420
|
ÜRDÜN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%90.37 1.435
%88.65 1.218
|
%9.63 153
%10.19 140
|
YENİ ZELANDA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%13.99 40
%13.97 44
|
%86.01 246
%84.13 265
|
YUNANİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%18.45 291
%16.98 250
|
%81.55 1.286
%75.88 1.117
|
TÜM ÜLKELER
Açılan Sandık Oranı %94.95
|
%59.39 1.035.467
%57.47 1.047.740
|
%40.61 708.011
%39.57 721.427