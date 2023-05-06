Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA VAN SARAY
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
2.192 oy %28.3
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
5.554 oy %71.7
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

11.804

Katılım Oranı

%67.18

Kullanılan Oy

7.930

Geçerli Oy

7.746

Geçersiz Oy

184

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.075 oy %25.28
5.981 oy %72.86

VAN SARAY SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 43
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 7.746
%97.68
Geçersiz Oy 184
%2.32
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
VAN GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%60.39 3.540
%57.14 3.327
%39.61 2.322
%39.53 2.302
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100
%22.99 4.341
%19.84 4.005
%77.01 14.544
%76.51 15.442
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100
%30.1 6.088
%24.9 5.618
%69.9 14.135
%72.73 16.410
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100
%38.44 3.427
%35.39 3.262
%61.56 5.488
%61.87 5.702
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100
%36.81 23.059
%34.55 22.956
%63.19 39.585
%62.91 41.798
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%46.78 31.225
%42.36 31.401
%53.22 35.518
%55.5 41.144
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
%52.99 7.185
%49.85 6.999
%47.01 6.374
%48.19 6.767
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100
%46.61 6.770
%41.15 6.372
%53.39 7.755
%56.95 8.818
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100
%38.54 67.369
%36.59 67.493
%61.46 107.413
%61.43 113.307
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%35.51 5.944
%30.8 5.831
%64.49 10.796
%67.3 12.740
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100
%19.59 4.489
%17.65 4.314
%80.41 18.430
%80.16 19.594
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100
%28.3 2.192
%25.28 2.075
%71.7 5.554
%72.86 5.981
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100
%40.36 27.407
%37.7 27.453
%59.64 40.507
%60.67 44.187
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,790 | Katılım Oranı: %73.14
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %72.865,981 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %25.282,075 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.44118 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4335 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,651 | Katılım Oranı: %83.3
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %77.047,162 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %19.721,833 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %1.99185 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.7368 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3230 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1918 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,283 | Katılım Oranı: %81.34
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %82.47,450 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %16.671,507 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %0.9384 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı