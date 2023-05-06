YOZGAT ÇEKEREK SEÇİM SONUÇLARI

%100
14.170
%88.81
12.584
12.394
190
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
YOZGAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%81.21 17.842
%77.44 17.317
|
%18.79 4.127
%16.89 3.777
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%80.5 5.457
%78.39 5.388
|
%19.5 1.322
%18.55 1.275
|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.32 13.516
%60.46 13.107
|
%36.68 7.828
%33.98 7.366
|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.5 1.859
%66.23 1.828
|
%31.5 855
%28.22 779
|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%68.05 4.501
%65.28 4.346
|
%31.95 2.113
%30.15 2.007
|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%79.47 9.850
%77.28 9.648
|
%20.53 2.544
%19.45 2.428
|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%86.87 5.618
%84.03 5.473
|
%13.13 849
%12.99 846
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%73.81 46.474
%69.28 45.001
|
%26.19 16.487
%22.76 14.787
|
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%89.5 5.461
%86.28 5.042
|
%10.5 641
%9.5 555
|
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%83.63 15.448
%79.2 14.822
|
%16.37 3.023
%14.52 2.718
|
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%69.1 6.458
%65.98 6.364
|
%30.9 2.888
%28.07 2.707
|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%82.96 40.727
%79.4 39.807
|
%17.04 8.364
%15.18 7.613
|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100
|
%58.81 2.186
%56.38 2.142
|
%41.19 1.531
%38.59 1.466
|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%70.41 15.527
%66.93 15.344
|
%29.59 6.526
%26.88 6.161