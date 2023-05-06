Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA YOZGAT YERKÖY
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
15.527 oy %70.41
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
6.526 oy %29.59
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

26.548

Katılım Oranı

%84.26

Kullanılan Oy

22.370

Geçerli Oy

22.053

Geçersiz Oy

317

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
15.344 oy %66.93
6.161 oy %26.88

YOZGAT YERKÖY SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 123
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 22.053
%98.58
Geçersiz Oy 317
%1.42
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
YOZGAT GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100
%81.21 17.842
%77.44 17.317
%18.79 4.127
%16.89 3.777
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100
%80.5 5.457
%78.39 5.388
%19.5 1.322
%18.55 1.275
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100
%63.32 13.516
%60.46 13.107
%36.68 7.828
%33.98 7.366
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100
%68.5 1.859
%66.23 1.828
%31.5 855
%28.22 779
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100
%68.05 4.501
%65.28 4.346
%31.95 2.113
%30.15 2.007
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100
%79.47 9.850
%77.28 9.648
%20.53 2.544
%19.45 2.428
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100
%86.87 5.618
%84.03 5.473
%13.13 849
%12.99 846
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%73.81 46.474
%69.28 45.001
%26.19 16.487
%22.76 14.787
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100
%89.5 5.461
%86.28 5.042
%10.5 641
%9.5 555
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100
%83.63 15.448
%79.2 14.822
%16.37 3.023
%14.52 2.718
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%69.1 6.458
%65.98 6.364
%30.9 2.888
%28.07 2.707
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100
%82.96 40.727
%79.4 39.807
%17.04 8.364
%15.18 7.613
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100
%58.81 2.186
%56.38 2.142
%41.19 1.531
%38.59 1.466
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
%70.41 15.527
%66.93 15.344
%29.59 6.526
%26.88 6.161
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 26,532 | Katılım Oranı: %88.25
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.9315,344 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.886,161 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.871,345 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3274 oy
%100
Seçmen Sayısı: 27,094 | Katılım Oranı: %86.44
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.1515,528 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %17.273,934 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %12.072,750 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.33303 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.95216 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2353 oy
%100
Seçmen Sayısı: 27,371 | Katılım Oranı: %78.23
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.0612,057 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.28,493 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.74579 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı