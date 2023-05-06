Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA ZONGULDAK MERKEZ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
35.167 oy %47.02
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
39.631 oy %52.98
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

89.613

Katılım Oranı

%84.85

Kullanılan Oy

76.033

Geçerli Oy

74.798

Geçersiz Oy

1.235

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
34.502 oy %44.63
37.874 oy %49

ZONGULDAK MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 286
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 74.798
%98.38
Geçersiz Oy 1.235
%1.62
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ZONGULDAK GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100
%65.12 18.733
%61.61 18.176
%34.88 10.032
%31.69 9.349
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100
%55.45 35.026
%52.68 33.773
%44.55 28.141
%41.05 26.316
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100
%64.17 23.907
%60.92 23.052
%35.83 13.346
%32.99 12.482
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%54.86 63.686
%51.79 61.704
%45.14 52.398
%41.27 49.171
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100
%54.82 7.722
%51.71 7.364
%45.18 6.364
%41.99 5.980
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100
%50.8 11.196
%48.5 11.028
%49.2 10.844
%45.71 10.395
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100
%54 16.554
%51.01 16.121
%46 14.103
%42.18 13.331
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%47.02 35.167
%44.63 34.502
%52.98 39.631
%49 37.874
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 89,726 | Katılım Oranı: %88.25
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %4937,874 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.6334,502 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.814,492 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.56431 oy
%100
Seçmen Sayısı: 90,426 | Katılım Oranı: %85.74
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.5936,635 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %41.8431,547 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.175,405 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.591,202 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.46347 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.34257 oy
%100
Seçmen Sayısı: 92,841 | Katılım Oranı: %72.32
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %51.6833,925 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.5330,541 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.791,178 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı