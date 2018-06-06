AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Yalova Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SACİT ŞAHİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KALAYCI 0 %0 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay