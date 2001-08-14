AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
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TUNCER KERPİÇ 0 %0 Detay
BAYAT
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HALİLİBRAHİM BODUR 0 %0 Detay
BOLVADİN
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FATİH KAYACAN 0 %0 Detay
ÇAY
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HÜSEYİN ATLI 0 %0 Detay
ÇOBANLAR
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ALİ ALTUNTAŞ 0 %0 Detay
DAZKIRI
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FATİH ÇİÇEK 0 %0 Detay
DİNAR
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NİHAT SARI 0 %0 Detay
EMİRDAĞ
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SERKAN KOYUNCU 0 %0 Detay
EVCİLER
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ALİ DEDE SAVAŞ 0 %0 Detay
HOCALAR
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ALİ ARSLAN 0 %0 Detay
İHSANİYE
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EMİNE GÖKÇE 0 %0 Detay
İSCEHİSAR
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SEYHAN KILINÇARSLAN 0 %0 Detay
KIZILÖREN
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HÜSEYİN KORKMAZ 0 %0 Detay
MERKEZ
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HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY 0 %0 Detay
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ADNAN ÖZTAŞ 0 %0 Detay
SİNANPAŞA
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ERDAL KARAMAN 0 %0 Detay
SULTANDAĞI
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MEHMET ALDIRMAZ 0 %0 Detay
ŞUHUT
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İBRAHİM EROĞLU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
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OSMAN GEYİK 0 %0 Detay
AKHARIM
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SÜLEYMAN KAYNAK 0 %0 Detay
AKÖREN
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HACI CANDAN 0 %0 Detay
BEYYAZI
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SAİT EĞSEN 0 %0 Detay
ÇAYIRBAĞ
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ENDER KİRAZ 0 %0 Detay
ÇIKRIK
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AZİZ ERUSLU 0 %0 Detay
DAVULGA
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DEĞİRMENAYVALI
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HALİL ÇELİK 0 %0 Detay
DEREÇİNE
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MUSTAFA ÜNAY 0 %0 Detay
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SÜREYYA GÜVENİR 0 %0 Detay
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KAMİL KAVAS 0 %0 Detay
ERKMEN
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YÜCEL ŞAHİN 0 %0 Detay
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GAZLIGÖL
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HAKKI TEKİN 0 %0 Detay
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EROL KARABACAK 0 %0 Detay
HAYDARLI
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SÜLEYMAN ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
IŞIKLAR
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MURAT KARAMOÇU 0 %0 Detay
KARAADİLLİ
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MESUT ULUSOY 0 %0 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
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GÖKAY AKAY 0 %0 Detay
KAYIHAN
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MUSTAFA DEMİRAY 0 %0 Detay
KILIÇARSLAN
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ZÜLKARNİ DAVAS 0 %0 Detay
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HAKAN ŞAHİN 0 %0 Detay
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MURAT ZIBAK 0 %0 Detay
KOCATEPE
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ABDULLAH ÇELİK 0 %0 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
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VEDAT KOCATÜRK 0 %0 Detay
NURİBEY
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HALİL KAYA 0 %0 Detay
ÖZBURUN
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TAHSİN HANLI 0 %0 Detay
PAZARAĞAÇ
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ŞEVKİ KARA 0 %0 Detay
SALAR
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CENGİZ TAŞPINAR 0 %0 Detay
SERBAN
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ÜNAL ÇELİKKOL 0 %0 Detay
SEYDİLER
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ADEM TOKDEMİR 0 %0 Detay
SUSUZ
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MEHMET SELEK 0 %0 Detay
SÜLÜMENLİ
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ALİ TABAK 0 %0 Detay
SÜLÜN
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AHMET POYRAZ 0 %0 Detay
TAŞOLUK
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HÜSEYİN ÇALIŞ 0 %0 Detay
TATARLI
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HASAN AKYILDIZ 0 %0 Detay
TINAZTEPE
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ADEM YETİŞKİN 0 %0 Detay
YAYLABAĞI
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NİYAZİ AKGEDİK 0 %0 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEMSETTİN KOL 0 %0 Detay