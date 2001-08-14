AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
RIFAT POLAT 0 %0 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ÇELİK 0 %0 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN YAKUT 0 %0 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
CEZMİ ERGÜL 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SALİH AYDIN 0 %0 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHALIK TAŞKIN 0 %0 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
İSMET TAŞDEMİR 0 %0 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ SAYAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSİ DURAK 0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ALPARSLAN YAVUZ 0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
SELAMİ DEMİRTAŞ 0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN ÖZTÜRK 0 %0 Detay