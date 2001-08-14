|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|RIFAT POLAT
|0
|%0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ ÇELİK
|0
|%0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN YAKUT
|0
|%0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEZMİ ERGÜL
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SALİH AYDIN
|0
|%0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHALIK TAŞKIN
|0
|%0
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET TAŞDEMİR
|0
|%0
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ SAYAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ DURAK
|0
|%0
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TAHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPARSLAN YAVUZ
|0
|%0
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YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAMİ DEMİRTAŞ
|0
|%0
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YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN ÖZTÜRK
|0
|%0
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