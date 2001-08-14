|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLAL AYIK
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL TİRYAKİ
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BURAN
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCER KAPLAN
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAZIM CANER CAN
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|DUHAN KALKAN
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|BAKİ DEMİRBAŞ
|0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|EYYÜP TEKİNER
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSAMETTİN ÜNSAL
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER YALÇIN
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZDEMİR TURGUT
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAT OĞUZ
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER ÇOKTAN
|0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ACAR
|0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ASIM BALCI
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÖNTAŞ
|0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUĞRUL ÇETİN
|0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ERCAN
|0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEMİŞ ÇELİK
|0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR AYDOĞAN
|0
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