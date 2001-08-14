|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH YILMAZ
|0
|%0
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY ATASELİM
|0
|%0
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ERDEM
|0
|%0
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİ UTKU CİHAN
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN ALTINSOY
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KOCATEPE
|0
|%0
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÇAVUŞ
|0
|%0
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
|DURMUŞ AYDİN
|0
|%0
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DEMİRKIRAN
|0
|%0
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