AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH YILMAZ 0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY ATASELİM 0 %0 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ERDEM 0 %0 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
ATİ UTKU CİHAN 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN ALTINSOY 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KOCATEPE 0 %0 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ÇAVUŞ 0 %0 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
DURMUŞ AYDİN 0 %0 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DEMİRKIRAN 0 %0 Detay