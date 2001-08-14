|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK ALTINTAŞ
|0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EROL
|0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DİNÇER
|0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|KADRİ KABAK
|0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEKİN KAYA
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLMİ DÖNMEZ
|0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|NEDİM KAPLAN
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ GÜLER
|0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÖKÇE
|0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ERTÜRK
|0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ESAT ERGÜLER
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|KIVANÇ İŞBİLEN
|0
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