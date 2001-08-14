AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK ALTINTAŞ 0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EROL 0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DİNÇER 0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
KADRİ KABAK 0 %0 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEKİN KAYA 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
HİLMİ DÖNMEZ 0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
NEDİM KAPLAN 0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ GÜLER 0 %0 Detay
KUŞADASI
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MUSTAFA GÖKÇE 0 %0 Detay
KUYUCAK
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METİN ERTÜRK 0 %0 Detay
NAZİLLİ
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ESAT ERGÜLER 0 %0 Detay
SÖKE
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SULTANHİSAR
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
KIVANÇ İŞBİLEN 0 %0 Detay