AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT ERAY 0 %0 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GÜR 0 %0 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
CÜNEYT ÇALIŞKAN 0 %0 Detay
BANDIRMA
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MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN 0 %0 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÖKSEL 0 %0 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AYSEL 0 %0 Detay
DURSUNBEY
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RAMAZAN BAHÇAVAN 0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED VURMAZ 0 %0 Detay
ERDEK
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TURAN GÜN 0 %0 Detay
GÖMEÇ
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GÖNEN
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AYDEMİR GÜMÜŞ 0 %0 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN ERSOY 0 %0 Detay
İVRİNDİ
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YUSUF CENGİZ 0 %0 Detay
KARESİ
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DİNÇER ORKAN 0 %0 Detay
KEPSUT
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İSMAİL CANKUL 0 %0 Detay
MANYAS
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İBRAHİM KOMAN 0 %0 Detay
MARMARA
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SÜLEYMAN AKSOY 0 %0 Detay
SAVAŞTEPE
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ÜMMET ŞAMİL ZENGİN 0 %0 Detay
SINDIRGI
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EKREM YAVAŞ 0 %0 Detay
SUSURLUK
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