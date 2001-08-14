|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNÜ ERSOY
|0
|%0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRİ SUER
|0
|%0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAL ARSLAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAMAN
|0
|%0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜNÜR ŞAHİN
|0
|%0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİYE TEKİN
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRAY KARAMANKAYA
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK ERBERBER
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM TUNA
|0
|%0
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VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL GERGİN
|0
|%0
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