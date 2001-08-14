AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ IŞIK 0 %0 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZEKİ DİRİK 0 %0 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSİ BİNGÖL 0 %0 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET ÖZÜAĞ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL ARIKAN 0 %0 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULHAKİM YILDIZ 0 %0 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
NADİR ERGİN 0 %0 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DÖNER 0 %0 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF GÜNERİGÖK 0 %0 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
NUSRET KOÇİN 0 %0 Detay