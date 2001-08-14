|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ IŞIK
|0
|%0
|Detay
|
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZEKİ DİRİK
|0
|%0
|Detay
|
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ BİNGÖL
|0
|%0
|Detay
|
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET ÖZÜAĞ
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL ARIKAN
|0
|%0
|Detay
|
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULHAKİM YILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
|NADİR ERGİN
|0
|%0
|Detay
|
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DÖNER
|0
|%0
|Detay
|
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF GÜNERİGÖK
|0
|%0
|Detay
|
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|NUSRET KOÇİN
|0
|%0
|Detay