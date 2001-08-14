|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH AKBABA
|0
|%0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ GÜLMEZ
|0
|%0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|EŞREF MUTLU
|0
|%0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA ŞAM
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NESRULLAH TANĞLAY
|0
|%0
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|VAHDETTİN BARLAK
|0
|%0
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FETTAH AKSOY
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ARİF TUSUN
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET KARDAŞ
|0
|%0
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GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN ÇETİNSOY
|0
|%0
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KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ OĞUZ
|0
|%0
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OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHİM ALTINDAL
|0
|%0
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YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|KEREM ÇABUK
|0
|%0
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