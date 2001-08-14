AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH AKBABA 0 %0 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ GÜLMEZ 0 %0 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
EŞREF MUTLU 0 %0 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
YAHYA ŞAM 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
NESRULLAH TANĞLAY 0 %0 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
VAHDETTİN BARLAK 0 %0 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
FETTAH AKSOY 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ARİF TUSUN 0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET KARDAŞ 0 %0 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN ÇETİNSOY 0 %0 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSİ OĞUZ 0 %0 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHİM ALTINDAL 0 %0 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %0
KEREM ÇABUK 0 %0 Detay