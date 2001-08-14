AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA EFE 0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ALLAR 0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DEMİRÖZ 0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL AKTAŞ 0 %0 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
VURAL TURAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED EMİN DEMİRKOL 0 %0 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN YAĞIN 0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KAVAK 0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
RECAYİ ÇAĞLAR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
İSKENDER ÇÖKELEZ 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT BOZOĞLU 0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
TURGAY ARIKAN 0 %0 Detay