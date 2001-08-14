|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA EFE
|0
|%0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ALLAR
|0
|%0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DEMİRÖZ
|0
|%0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL AKTAŞ
|0
|%0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
|VURAL TURAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
|0
|%0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN YAĞIN
|0
|%0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KAVAK
|0
|%0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|RECAYİ ÇAĞLAR
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
|İSKENDER ÇÖKELEZ
|0
|%0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT BOZOĞLU
|0
|%0
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY ARIKAN
|0
|%0
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