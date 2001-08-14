|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ULUSOY
|0
|%0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SERTTAŞ
|0
|%0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRULLAH ÜNAL
|0
|%0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM GÖÇER
|0
|%0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALİ AKYEL
|0
|%0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM SERTBAŞ
|0
|%0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH SELİMOĞLU
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ASAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞİMŞEK
|0
|%0
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR ÇELİK
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ ÖZBEK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS DELEN
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF AKKAYA
|0
|%0
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YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ COŞKUN
|0
|%0
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