AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ULUSOY 0 %0 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SERTTAŞ 0 %0 Detay
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
EMRULLAH ÜNAL 0 %0 Detay
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM GÖÇER 0 %0 Detay
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ALİ AKYEL 0 %0 Detay
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM SERTBAŞ 0 %0 Detay
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH SELİMOĞLU 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ASAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞİMŞEK 0 %0 Detay
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR ÇELİK 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ ÖZBEK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOCAALİLER
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS DELEN 0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF AKKAYA 0 %0 Detay
YUSUFÇA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ COŞKUN 0 %0 Detay