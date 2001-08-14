|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSAN SEZER
|0
|%0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SADETTİN ARSLAN
|0
|%0
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ERDOĞAN
|0
|%0
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA MUTAY
|0
|%0
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSİN ÇETİN
|0
|%0
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN GÜNDÜZ
|0
|%0
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRAY YÜKSEL
|0
|%0
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KAMİL SOYUAK
|0
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|YILDIRAY ÖLÇEK
|0
|%0
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP YILMAZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|JÜLİDE İSKENDEROĞLU
|0
|%0
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL ACAR
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP SEZGİN
|0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKKI UYSAL
|0
|%0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT ORUÇOĞLU
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN PASTIRMACI
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TAŞKIN
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ELBİ
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MERT NİZAMOĞLU
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CÜNEYT AKSU
|0
|%0
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ZAHİT MERT
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY GÖYMEN
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKER UZUNÇAKIR
|0
|%0
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