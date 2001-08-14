AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
ERSAN SEZER 0 %0 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
SADETTİN ARSLAN 0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ERDOĞAN 0 %0 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA MUTAY 0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
ERSİN ÇETİN 0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN GÜNDÜZ 0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRAY YÜKSEL 0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KAMİL SOYUAK 0 %0 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
YILDIRAY ÖLÇEK 0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP YILMAZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
JÜLİDE İSKENDEROĞLU 0 %0 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSEL ACAR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP SEZGİN 0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
HAKKI UYSAL 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT ORUÇOĞLU 0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN PASTIRMACI 0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM TAŞKIN 0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ELBİ 0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MERT NİZAMOĞLU 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
CÜNEYT AKSU 0 %0 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ZAHİT MERT 0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY GÖYMEN 0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
İLKER UZUNÇAKIR 0 %0 Detay