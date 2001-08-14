AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
HARUN OFLAZ 0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
RAŞİT GÜNGÖR 0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN SOPACI 0 %0 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA LAFCI 0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMED ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BULUT 0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÖZEN 0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAKİR KAYMAK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN FİLİZ 0 %0 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT DANACI 0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
FAİK ÖZCAN 0 %0 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN HAYDAR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS ERTÜRK 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI 0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
SALİM DOĞAN 0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN YARIM 0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR DEDE 0 %0 Detay