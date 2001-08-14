|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN OFLAZ
|0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAŞİT GÜNGÖR
|0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN SOPACI
|0
|%0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA LAFCI
|0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMED ÖZTÜRK
|0
|%0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BULUT
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZEN
|0
|%0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAKİR KAYMAK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN FİLİZ
|0
|%0
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT DANACI
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|FAİK ÖZCAN
|0
|%0
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN HAYDAR
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS ERTÜRK
|0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI
|0
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM DOĞAN
|0
|%0
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN YARIM
|0
|%0
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR DEDE
|0
|%0
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