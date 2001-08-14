AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRET GÜMÜŞ 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KUMRAL 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF GÜLSEVER 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇOBAN 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKÇAY 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
AKİF BAYAR 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ARSLAN 0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNÜ YILMAZ 0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRCAN GÜVEN 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL AYHAN 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KALE
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MEHMET SALİH SAĞINÇ 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM BAŞER 0 %0 Detay
PAMUKKALE
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HALİL PEKDEMİR 0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET NECATİ ÖZBAŞ 0 %0 Detay
SERİNHİSAR
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN İNAMLIK 0 %0 Detay