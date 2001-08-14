AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEREF ÇAKAR 0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
BAŞARAN YAŞLI 0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA 0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN AKMURAT 0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AYDIN 0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
FETHİYE ATLI 0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NURİ ÇOLAK 0 %0 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA ORHAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI 0 %0 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
VAHDETTİN DEMİRTAŞ 0 %0 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
FETHİ ATAGÜN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
TANER BAYTAŞOĞLU 0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ATAŞ 0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %0
SIDDIK BAYRAK 0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN YILMAZ 0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MUSTAFA AYAZ 0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÜRBÜZ 0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ YEGÜL 0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN AYAZ 0 %0 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT DOĞAN 0 %0 Detay