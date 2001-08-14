|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEREF ÇAKAR
|0
|%0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|BAŞARAN YAŞLI
|0
|%0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YILMAZ YALÇINKAYA
|0
|%0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN AKMURAT
|0
|%0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AYDIN
|0
|%0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHİYE ATLI
|0
|%0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NURİ ÇOLAK
|0
|%0
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|
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA ORHAN
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|0
|%0
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|
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
|VAHDETTİN DEMİRTAŞ
|0
|%0
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHİ ATAGÜN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER BAYTAŞOĞLU
|0
|%0
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ATAŞ
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|SIDDIK BAYRAK
|0
|%0
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN YILMAZ
|0
|%0
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET MUSTAFA AYAZ
|0
|%0
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÜRBÜZ
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ YEGÜL
|0
|%0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN AYAZ
|0
|%0
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT DOĞAN
|0
|%0
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