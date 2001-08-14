AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
ATINÇ BAHADIR 0 %0 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÜRBÜZ 0 %0 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP İLTER 0 %0 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ERDEM ATMACA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
VAHDET ERCAN 0 %0 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ÇAKMAK PAÇACI 0 %0 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALPER MURAT MÜFTÜOĞLU 0 %0 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN TAT 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR BİLEN 0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
EMRULLAH SELÇUK 0 %0 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA ZENGİN 0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER KAYA 0 %0 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
ENVER AKYILDIZ 0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR AKAR 0 %0 Detay