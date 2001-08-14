|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ATINÇ BAHADIR
|0
|%0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜRBÜZ
|0
|%0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP İLTER
|0
|%0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM ATMACA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|VAHDET ERCAN
|0
|%0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇAKMAK PAÇACI
|0
|%0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER MURAT MÜFTÜOĞLU
|0
|%0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN TAT
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR BİLEN
|0
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRULLAH SELÇUK
|0
|%0
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA ZENGİN
|0
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER KAYA
|0
|%0
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER AKYILDIZ
|0
|%0
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR AKAR
|0
|%0
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