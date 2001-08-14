AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL POLAT 0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP TAVLAŞOĞLU 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
SEYHUN SAYDIN 0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
SERDAL ŞAN 0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP KARATAŞ 0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT GÜMÜŞ 0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
SAVCI ŞAKA 0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN BELLİ 0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
AYDEMİR ADEM KINALI 0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM ÇELEBİ 0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET SUNAR 0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNSAL SERTOĞLU 0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ŞAHİN 0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ BEDİR 0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ERGİN 0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER YİĞİDER 0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT UÇAR 0 %0 Detay